Cor 30 giugno 2021 Igiene urbana: è sciopero, disservizi Disservizi nel regolare espletamento dell´appalto d´igiene urbana anche ad Alghero a causa dello sciopero nazionale indetto dalle sigle sindacali contro l’applicazione dell’art. 177 della legge 50/2016



ALGHERO - E' in corso per tutta la giornata di oggi 30 giugno, lo sciopero nazionale proclamato dalle sigle sindacali del comparto igiene ambiente. Allo sciopero, contro l’applicazione dell’art. 177 della legge 50/2016 “codice degli appalti” fissata al 31.12.2021, aderisce anche l'azienda appaltatrice del servizio del Comune di Alghero. «I servizi previsti per la giornata odierna potrebbero non essere garantiti o subire dei ritardi» ricordano da Porta Terra. Problemi che andranno ad accumularsi ulteriormente soprattutto sulla zona costiera e nel centro città, dove quotidianamente si registrano disservizi e ritardi.