Cor 30 giugno 2021 Giro di vite notturno ad Alghero

Stop vetro e asporto dopo le 22 Giro di vite in Riviera del corallo contro lo "sballo" notturno. Stop asporto e vetro dopo le ore 22 su tutto il territorio comunale: la decisione già comunicata ai titolari delle attività notturne. Attesa l'ordinanza del sindaco



ALGHERO - Si corre ai ripari ad Alghero, o almeno si prova, contro la deregulation diffusa e lo "sballo" notturno, sempre più diffuso soprattutto tra le giovanissime generazioni. Così, dopo i gravi episodi verificatisi nelle ultime settimane - tra risse, disordini, sporcizia ed atti vandalici - si tenta di cambiare registro: Giro di vite in Riviera del corallo, dove dai prossimi giorni dovrebbero aumentare controlli e sanzioni.



Una prima misura già comunicata ai titolari delle attività notturne riuniti a Porta Terra dal sindaco Mario Conoci: Stop asporto e vetro dopo le ore 22 su tutto il territorio comunale.



Potrà continuare a sorseggiare cocktail e dissetarsi soltanto chi è regolarmente seduto ai tavolini o si trova all'interno delle attività di intrattenimento. Il contenuto dell'ordinanza, che dovrebbe essere alla firma in queste ore, è stato anticipato nel corso dell'incontro di ieri (martedì), e mira ad intervenire sul fronte della sicurezza notturna.



Nella foto d'archivio: i "resti" delle notti algheresi in Largo San Francesco