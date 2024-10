A.B. 1 luglio 2021 Calcio: il Cagliari cerca talenti a Sennori L´appuntamento è per lunedì 5 luglio, con l´Open day allo stadio “Basilio Canu”. Al campo sportivo è in programma una selezione calcistica per i baby calciatori nati negli anni 2007, 2008 e 2009



SENNORI - Sennori offre un trampolino di lancio ai giovanissimi calciatori che sognano la serie A e la maglia rossoblù del Cagliari. Lunedì 5 luglio, a partire dalle 16.30, allo stadio “Basilio Canu”, si svolgerà il “Cagliari calcio Open day”, selezione calcistica riservata i nati negli anni 2007, 2008 e 2009.



La giornata, organizzata dal Sennori calcio, con il patrocinio del Comune di Sennori, si svolgerà sotto la supervisione del responsabile del Cagliari Oscar Erriu e dei tecnici della società rossoblu. La partecipazione è gratuita ed è richiesta la prenotazione. Per ulteriori informazioni e per richiesta di partecipazione, si può telefonare ai numeri 340/5219516, 320/2894145 o 335/7786303.