S.A. 1 luglio 2021 Esenzioni e piani teraupetici, nuova proroga Approvato il provvedimento che sposta al 30 settembre la scadenza della validità dei piani terapeutici dei farmaci e dei dispositivi medici e delle autorizzazioni per l’assistenza integrativa e protesica prevista nei Lea



CAGLIARI – La Giunta Solinas, in ragione del prolungamento dello stato d’emergenza nazionale per la pandemia, ha approvato nel corso della seduta di mercoledì il provvedimento che sposta al 30 settembre la scadenza della validità dei piani terapeutici dei farmaci e dei dispositivi medici e delle autorizzazioni per l’assistenza integrativa e protesica prevista nei Lea (ad esempio l’ossigeno liquido per l’ossigenoterapia, alimenti speciali, ausili per pazienti stomizzati, per l’incontinenza e altri).



Resta ferma la possibilità da parte dei medici di rivedere i piani in corso dei propri assistiti qualora lo ritenessero necessario. La proroga al 30 settembre, nonostante al momento il Governo abbia esteso lo stato d’emergenza fino al 31 luglio, consentirà di garantire l’adeguata programmazione delle attività da parte degli ospedali e degli ambulatori in vista della nuova scadenza.



La delibera, proposta dell’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, proroga per lo stesso termine anche la validità delle esenzioni, per patologia e reddito, dal ticket per le visite specialistiche e per gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio.