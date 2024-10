video Cor 1 luglio 2021 Pestaggio in pieno centro ad Alghero Scene da paura nel cuore storico di Alghero, poco dopo le ore 19. Giovane finisce in ospedale sanguinante in faccia. Sul posto polizia e carabinieri. All’origine di tutto, potrebbe esserci stato un regolamento di conti. Le immagini dell´intervento



ALGHERO - Pestaggio in pieno centro ad Alghero, poco dopo le ore 19 odierne, quando la città vecchia era affollata di turisti e persone a spasso tra le vie storiche dello shopping. Ad avere la peggio un giovane algherese trasportato d'urgenza in ospedale dall'equipe medica del 118 a causa delle ferite riportate in faccia. Su di lui sei è abbattuta la furia di un coetaneo di origini straniere: Secondo le prime indiscrezioni, all’origine di tutto potrebbe esserci stato un regolamento di conti per motivi in corso di accertamento dalle forze dell'ordine. Sul posto polizia e carabinieri. Guarda e condividi il video su Alguer.tv