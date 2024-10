Cor 2 luglio 2021 «Città sporca e maleodorante» I consiglieri comunali di Alghero sottolineano le indecorose condizioni in cui si ritrova in piena estate, gran parte della città, coste comprese. Poi l´appello agli amministratori: uscite dagli uffici per vedere lo stato della città



ALGHERO - «Strade e marciapiedi zozzi, ritiri sempre in ritardo, se non completamente saltati, e cittadini maleducati che li scambiano per cassonetti, stanno rendendo gli ecobox delle piccole discariche, mentre dai pochi cestini ancora presenti straborda l’immondizia. Gli effluvi che inondano l'aria fanno desiderare l'anosmia a algheresi e turisti, che sono costretti a sopportare odori nauseabondi e diffusi in tutta la città, dai litorali al centro storico». I consiglieri comunali di Alghero, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Beniamino Pirisi sottolineano le indecorose condizioni in cui si ritrova in piena estate, gran parte della città, coste comprese.



«Dopo che, in fase di approvazione delle tariffe Tari, l'assessore ha dichiarato che abbiamo "un servizio che costa poco e che nel complesso funziona", è sempre più evidente che Conoci e la sua giunta, invece di restare chiusi a Porta Terra, dovrebbero girare di più per la città.

Si renderebbero conto che la situazione di igiene urbana e decoro è completamente fuori controllo e che la città è sporca come mai lo era stata dopo l'eliminazione dei cassonetti stradali» attaccano i sette membri dei gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Partito Democratico.



«Si domandino, peraltro, se questa è la situazione oggi, che siamo ancora all’inizio di luglio, cosa potrà succedere con questa gestione allo sbando, quando, tra fine luglio e agosto, le presenze turistiche speriamo aumenteranno in modo importante. Escano, dunque, al più presto dai loro uffici per vedere lo stato in cui stanno abbandonando la città che dovrebbero amministrare e si diano da fare per porre rimedio in tempi brevissimi a una situazione che gli è completamente sfuggita di mano» concludono Esposito, Bruno, Sartore, Cacciotto, Piras, Di Nolfo e Pirisi.