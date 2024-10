Cor 5 luglio 2021 «Ciclovie della Sardegna, opera importante» È quanto dichiara Michele Pais, Presidente del Consiglio regionale della Sardegna. L’Arst s.p.a, ha predisposto il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) della rete, il cui tracciato è stato pianificato dalla stessa società di trasporto



SASSARI - «Il progetto delle Ciclovie della Sardegna rappresenta un’importante opera infrastrutturale che rilancerà una nuova idea di turismo nell’Isola». È quanto dichiara Michele Pais, Presidente del Consiglio regionale della Sardegna. L’Arst s.p.a, ha predisposto il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) della rete “Ciclovia della Sardegna” il cui tracciato è stato pianificato dalla stessa società di trasporto. «Uno dei cinque tracciati prioritari della Rete Ciclabile della Sardegna sarà quello che collega Alghero con Porto Torres e Badesi - precisa Michele Pais - e sul quale il Piano Regionale delle Infrastrutture ha finanziato l’intero tracciato per complessivi 5,7 milioni di euro. Ci sarà poi un ulteriore lotto funzionale che collegherà la stazione ferroviaria di Alghero con l’aeroporto. Per quest’ultimo è stata già prevista la spesa di 1,2 milioni di euro e dovrà essere sviluppata la progettazione definitiva e quindi procedere all’affidamento dei lavori».



«Inoltre - prosegue il Presidente Pais - con ulteriori due finanziamenti da 1,2 e 1,3 milioni di euro saranno predisposte le gare per l’affidamento dei lavori per i tracciati di pista ciclabile che consentiranno di raggiungere Sassari e completare la penetrazione di Porto Torres. Con ulteriore atto aggiuntivo, sono stati stanziati 2 milioni di euro per completare la progettazione definitiva ed esecutiva del tratto tra l’Aeroporto di Alghero e Porto Torres. A tal riguardo, nelle prossime settimane sarà convocata una Conferenza di servizi alla quale parteciperanno i Comuni di Alghero, Sassari, Porto Torres, Assessorato Enti locali e Agenzia Laore».



«La Regione Sardegna - sottolinea Michele Pais - ha espressamente richiesto che i tratti ciclabili urbani, di Sassari, Porto Torres e Platamona, venissero inseriti all’interno di una programmazione unitaria e integrati con il progetto extraurbano delle ciclovie». «Un plauso al Presidente della Regione Christian Solinas e all’Assessore ai Trasporti Giorgio Todde - conclude il Presidente Pais - che, fin da subito, hanno mostrato grande attenzione temi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia dell’ambiente e della qualità della vita dei cittadini che negli ultimi anni ha assunto una centralità molto importante nell’ambito delle politiche pubbliche».