S.A. 5 luglio 2021 Fertilia e borgate senz´acqua Intervento urgente da parte di Abbanoa sulla condotta idrica che alimenta da Monte Agnese la borgata di Fertilia. La ripresa dell´erogazione idrica è prevista nel pomeriggio



ALGHERO - Disservizi in bordata e nell'agro di Alghero. E' in corso da stamattina (lunedì) un intervento urgente da parte di Abbanoa sulla condotta idrica che alimenta da Monte Agnese la borgata di Fertilia. Per l'esecuzione dei lavori si è reso necessario chiudere l'erogazione idrica nella stessa Fertilia, Maristella, Porto Conte, Palmavera, Bombarde, Lazzaretto. La ripresa dell'erogazione idrica è prevista per questo pomeriggio.