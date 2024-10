S.A. 5 luglio 2021 Mannoni presenta il suo libro ad Alghero Giovedì 8 luglio Franco Mannoni sarà ospite dello spazio all´aperto della Libreria Cyrano di Alghero per presentare, accompagnato da Enedina Sanna, il suo nuovo libro "Il bel viaggio"



ALGHERO - Giovedì 8 luglio nuovo appuntamento con le anteprime del festival Dall'altra parte del mare. Alle 21,00 Franco Mannoni sarà ospite dello spazio all'aperto della Libreria Cyrano di Alghero per presentare, accompagnato da Enedina Sanna, il suo nuovo libro "Il bel viaggio" (Arkadia).



Ispirati a fatti, vicende e luoghi differenti, la raccolta di racconti "Il bel viaggio" è una esaustiva scorribanda nel mondo dell'autore, che sottopone il lettore e se stesso a una serie di interrogativi e approfondimenti esistenziali, apparentemente senza un filo logico. Sul solco della memoria, della rievocazione, sospinta da un fatto di cronaca o da un momento di suggestione emotiva, ogni singola narrazione è un contenitore di molteplici aspetti e significati attinti dal quotidiano e dal ricordo, dall'analisi asciutta e priva di fronzoli di quel che siamo stati e di quel che siamo oggi.



Per molti anni Franco Mannoni ha praticato intensa attività politica, ricoprendo ruoli di rilievo nell’amministrazione pubblica. Come pubblicista ha raccolto saggi e interventi nel volume Disincanto e Speranza (Edizioni La Rosa Rossa, 2008). Con Arkadia Editore ha pubblicato i romanzi Se ascolti il vento (2016), esordio nella narrativa, cui ha fatto seguito Il campo degli asfodeli (2019), entrambi premiati dal successo di pubblico e critica.