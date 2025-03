S.A. 20:13 Piergiorgio Pulixi presenta il suo libro a Sassari L’opera è il seguito del fortunato “La libreria dei gatti neri”, che ha fatto conoscere ai lettori lo scorbutico, seppur di gran cuore, libraio cagliaritano ottenendo un grande riscontro. Pulixi sarà al Cineteatro Astra di Sassari con Lorena Piras venerdì 28 marzo a partire dalle 18



SASSARI - Dopo le partecipatissime presentazioni cagliaritane, Piergiorgio Pulixi raggiunge il Capo di sopra e porta a Sassari Marzio Montecristo, “gli investigatori del martedì” e i gatti Miss Marple e Poirot, protagonisti del romanzo “Se i gatti potessero parlare”, appena uscito per Marsilio. L’opera è il seguito del fortunato “La libreria dei gatti neri” (Marsilio, 2023), che ha fatto conoscere ai lettori lo scorbutico, seppur di gran cuore, libraio cagliaritano ottenendo un grande riscontro.



Pulixi sarà al Cineteatro Astra di Sassari con Lorena Piras a partire dalle 18. L’incontro è realizzato con il sostegno del Comune di Sassari e in collaborazione con la libreria Koinè Ubik di Sassari, i Centri Odontoiatrici Massaiu, Florgarden e Zarcle. Piergiorgio Pulixi è nato a Cagliari nel 1982. Autore di numerosi romanzi polizieschi, ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il premio Scerbanenco 2019 per il miglior noir dell’anno. Considerato uno dei più importanti rappresentanti della nuova generazione di scrittori noir e thriller in Europa, i suoi libri sono tradotti in dodici paesi. Il festival Éntula è organizzato dall'associazione culturale Lìberos con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e della Fondazione di Sardegna.



Nella foto (di Alec Cani): Piergiorgio Pulixi