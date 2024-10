Cor 5 luglio 2021 Bookshop e caffetteria all´ex Carceretto Manifestazione d´interesse per la gestione sperimentale (5 mesi, dal 1 agosto 2021 al 31.12.2021) della Caffetteria e del Bookshop situato nel cortile interno del MŪSA, il Museo Archeologico di Alghero



ALGHERO - Rafforzare il ruolo del Museo Archeologico nell'ambito del panorama culturale cittadino, regionale e nazionale a beneficio della città e del territorio; aumentare la fruizione dell'intero complesso museale di Alghero; ottimizzare le attività, i costi ed i relativi investimenti; arricchire con un nuovo servizio le attività offerte a visitatori e turisti. E' questa la finalità con cui la Fondazione Alghero ha pubblicato la manifestazione d'interesse rivolta a soggetti singoli o raggruppati per la gestione sperimentale (5 mesi, dal 1 agosto 2021 al 31.12.2021) della Caffetteria e del Bookshop situato nel cortile interno del MŪSA, il Museo Archeologico di Alghero: si tratta dello spazio costituito da un locale di mq. 20 circa, avente ingresso dal piazzale del Quarter, ed accessibile e comunicante con l'ingresso principale del Museo Archeologico, ubicato in via Carlo Alberto 72.



Il concessionario, nell'ambito degli spazi assegnati, oltre ai servizi di caffetteria e vendita di pubblicazioni, gadget e souvenir dei principali attrattori culturali cittadini del Sistema Museale Algherese, potrà inoltre offrire servizi riservati (es. welcome coffee, coffee break, merende per bambini, aperitivi, ecc.) in occasione di manifestazioni culturali o altri eventi organizzati dalla Fondazione Alghero e dal Museo. Il locale risulta già dotato dell'attrezzatura necessaria all'espletamento di tutti i servizi richiesti, provvisto dei servizi igienici, e l'eventuale concessionario dovrà garantire l'avvio dell'attività, inderogabilmente, entro il giorno 1 agosto 2021. La sub-concessione sarà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo in conformità dell’art. 95, comma 6 del D.lgs. 50/2016, valutando le offerte tecniche ed economiche pervenute.



Scadenze. Le manifestazioni d'interesse, complete della documentazione richiesta, dovranno pervenire al protocollo generale a mano o a mezzo posta raccomandata A/R, indirizzata alla Fondazione Alghero (Musei Eventi Turismo Arte) Largo Lo Quarter – 07041 Alghero (SS) oppure tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo fondazionealghero@informapec.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 luglio 2021. Eventuali quesiti potranno essere inviati via posta elettronica ai seguenti indirizzi: info@fondazionealghero.it o fondazionealghero@informapec.it. La presentazione delle manifestazioni di interesse dovrà essere inderogabilmente preceduta, pena esclusione, da un sopralluogo dello spazio destinato alle attività di Caffetteria e Bookshop. L'avviso con planimetria, completo con la modulistica da utilizzare è scaricabile dal sito istituzionale della Fondazione.