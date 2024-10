Cor 6 luglio 2021 Al Baretto di Porto Ferro Vibes & Waves Giunto alla quarta edizione, il festival estivo anche nel 2021 si presenta in forma ridotta. Il via giovedì 8 luglio, con protagonista il giovane artista sassarese Raffaele Puglia. L´apertura di serata sarà affidata al duo Allee der Kosmonauten, duo nato tra Berlino e Alghero, che si muove su sonorità elettroniche e new wave



SASSARI - Vibes & Waves avrà luogo anche quest'anno, come da tradizione al Baretto di Porto Ferro e con il patrocinio della Fondazione Banco Di Sardegna. Giunto alla quarta edizione, il festival estivo anche nel 2021 si presenta in forma ridotta, viste le restrizioni anti covid ancora presenti. Nonostante questo però Vibes & Waves promette di mantenere alto il livello artistico nell'arco dei cinque appuntamenti previsti tra luglio e agosto.



Artisti e gruppi per lo più isolani, salvo l'eccezione di Gianluca De Rubertis, artista ormai da anni sulla scena nazionale, inizialmente negli Studiodavoli e poi l'esperienza nel duo Il Genio, continua una carriera solista che gli ha portato ulteriori consensi di critica e pubblico. L'artista pugliese si esibirà in full band il 23 luglio (terza tappa della rassegna) forte dell'album “La Violenza della Luce” pubblicato l'anno scorso.



Il primo appuntamento con Vibes & Waves sarà giovedì 8 luglio, con protagonista il giovane artista sassarese Raffaele Puglia. Già tastierista degli Arawak, il musicista ha da qualche anno iniziato ad esibirsi da solo accompagnato dal piano elettrico e con un sound che si rifà alle più moderne versioni di atmosfere intime e cariche di emotività. L'apertura di serata sarà affidata al duo Allee der Kosmonauten, duo nato tra Berlino e Alghero, che si muove su sonorità elettroniche e new wave.



Il 16 luglio sarà la volta dei Moongaze, trio di Carbonia nato dalle ceneri di dei Grandmother's Safari. La band porterà sul palco de Il Baretto le sue sonorità psichedeliche di stampo 60s mescolate a momenti più prog rock. Completano il quadro i due appuntamenti previsti ad agosto. Il 19 Agosto Maggot Madness, nome d'arte di Simone Mura, componente di numerose formazioni garage tra cui Undisco Kidd e Sushicorner, presenterà dal vivo il suo primo album “Still Alive”, un mix di sonorità electro pop e psych pop.



Il disco è stato già anticipato dal singolo “I wanna talk”, brano accompagnato da un video.

La chiusura di Vibes & Waves, il 26 agosto, è affidata ad un nome storico della scena sassarese. I Rodeo Clown vantano ormai una carriera ultra decennale e nella seconda parte nel 2020 hanno pubblicato il loro ultimo album. “Let's Talk About Penguins” è un triplo album, un vero e proprio concept che segna un notevole sforzo creativo per la band sassarese. In apertura di serata si esibiranno I Padri, nuova formazione locale con ex componenti di De Grinpipol e Olsen Bjorn.