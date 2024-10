Cor 6 luglio 2021 Ex Consiglieri, Secci confermato presidente Rinnovati gli organismi dell’Associazione tra gli ex Consiglieri regionali della Sardegna. Eliseo Secci riconfermato alla presidenza. Riconfermato anche Felice Contu come Presidente onorario



CAGLIARI - Nei giorni scorsi si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione tra gli ex Consiglieri regionali della Sardegna, eletto dall’Assemblea dei Soci tenutasi il giorno 26 giugno scorso, per procedere alla elezione dell’Ufficio di Presidenza. Oltre al Presidente Eliseo Secci, sono stati riconfermati: Benedetto Barranu – Vicepresidente, Francesco Mannoni – Vicepresidente, Maria Francesca Cherchi – Tesoriera, Salvatore Zucca – Segretario; Componenti: Massimo Bertolottie Franco Mariano Mulas.



Riconfermato Felice Contu come Presidente onorario. Il Consiglio Direttivo risulta così composto:

Benedetto Barranu, Massimo Bertolotti, Maria Rosa Cardia, Vittoria Casu, Maria Francesca Cherchi, Paolo Fois, Antonio Maria Frau, Francesco Mannoni, Franco Mariano Mulas, Maria Giovanna Mulas, Giovanni Battista Orrù, Maria Teresa Petrini, Giuseppe Matteo Pirisi, Secci Eliseo e Salvatore Zucca.



«Nei prossimi giorni – dichiara il Presidente Secci – si pianificheranno le nuove attività dell’Associazione con un programma che vedrà prima di tutto le iniziative volte a promuovere il dibattito sulle prospettive della Sardegna».