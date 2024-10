Cor 7 luglio 2021 Tragico schianto nella notte a Sassari: un morto, 3 feriti Pesante il bilancio del tremendo impatto avvenuto intorno alle 2 in Corso Margherita di Savoia, angolo Via Largo Macao. Coinvolte quattro vetture. La vittima un 19enne. Sul posto i militari della Guardia di Finanza, Carabinieri e tre squadre del 118



SASSARI - La vittima è un 19enne, Alessio Murgia. Tragico incidente stradale nella notte a Sassari in Corso Margherita di Savoia, angolo Via Largo Macao. Intorno alle 2, la sala operativa del comando dei vigili del fuoco ha ricevuto richiesta di intervento, sul posto è stata inviata la squadra operativa dalla sede centrale che ha provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata dall'evento e delle vetture coinvolte. Pesante il bilancio del tremendo impatto, con tre feriti e un deceduto. Presenti sul posto i militari della Guardia di Finanza, Carabinieri e tre squadre del 118. Coinvolte quattro vetture.