Cagliari, laurea alla memoria di tre studenti

CAGLIARI - Domani, giovedì 8 luglio, alle 10 il Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, Francesco Mola, conferirà la laurea alla memoria a due studenti e ad una studentessa prematuramente scomparsi. La cerimonia si svolgerà nell’Aula Magna del Palazzo del Rettorato in via Università 40.



Si tratta di Claudia Chessa, alla quale sarà attribuita la laurea alla memoria in Scienze della comunicazione, di Cristian Curreli, a cui sarà attribuito un riconoscimento alla memoria degli studi compiuti nel corso di laurea in Scienze della Formazione primaria dopo la laurea conseguita in Scienze dell’educazione, e di Claudio Deiana, al quale l’Ateneo conferirà la laurea alla memoria in Giurisprudenza.



E’ la prima volta negli ultimi venti anni che l’Università di Cagliari conferisce la laurea alla memoria ad alcuni studenti deceduti: l’iter che ha portato al riconoscimento che verrà assegnato domani è cominciato nei mesi scorsi e ha portato all’individuazione di precisi requisiti di merito nella carriera accademica di Claudia, Cristian e Claudio e ha coinvolto le rispettive famiglie.



