Cor 10 luglio 2021 Nuove tappe sarde per i Tazenda Un’estate in musica (live) per i Tazenda. Viaggio in Sardegna per raccontare il nuovo album Antìstasis e la storia della band



SASSARI - Domenica 4 luglio, dopo lunghi mesi di forzato distacco dettato dall’emergenza covid, i Tazenda (Nicola Nite, Gigi Camedda e Gino Marielli) hanno riabbracciato il loro affezionato pubblico. Lo hanno fatto a Barrali, nel corso del primo vero concerto live andato in scena nel post pandemia. Lo hanno rifatto a Diano Marina, e lo rifaranno ancora il 12 luglio in piazza San Palmerio a Ghilarza (h 21), il 24 luglio a Sorso in piazza San Pantaleo (h 21), il 30 luglio a Nurachi negli spazi del campo sportivo (h 21) e il 31 luglio a Porto Torres, con Balai a fare da sfondo ad un evento speciale - SoNoS - dedicato all’indimenticabile voce di Andrea Parodi.



«Per chi vive la musica, per chi vive di musica, suonare rappresenta l’apice della gioia. Essere tornati a suonare sul palco è il premio più grande alla nostra voglia d’arte, ma è anche l’occasione di fare qualcosa che ci piace, al cospetto di persone cui piace ciò che facciamo, ciò che suoniamo, ciò che cantiamo. Siamo ripartiti da Barrali e continueremo il nostro viaggio in Sardegna a Ghilarza, e poi ancora Sorso e Nurachi. Tante le tappe che si aggiungeranno al nostro girovagare in musica che il 31 luglio, a Porto Torres, vivrà un momento altissimo, denso di significato e particolarmente intenso. Volevamo riabbracciare il nostro pubblico. Lo abbiamo fatto. E vogliamo farlo ancora».



L’emozione che regala il palco è grande. Come grande è l’affetto che il pubblico tributa al gruppo e che viene ricambiato con tutta la forza, l’empatia, l’energia e l’impatto che un live dei Tazenda può regalare. Recentemente la band ha lanciato “Splenda”, singolo che dallo scorso 18 giugno è trasmesso da tutte le radio italiane e isolane. Una canzone capace di trasmettere gioia e allegria, una delle 12 tracce dell’album Antìstasis: Coro, La ricerca del tempo perduto, Ammajos, Splenda, A nos bier, Essere magnifico [feat Black Soul Gospel Choir], Dolore dolcissimo, Tempesta mistica, Dentro le parole, Innos [feat Bertas], Oro e Cristallo [feat Matteo Desole], A nos ber [alternative Version re-produced by jxmmyvis]. Sul palco si fondono la storia della band ed il presente, in continente evoluzioni di note, voci e colori musicali che si fondono in un tutto armonico capace di stregare generazioni e generazioni di fan.