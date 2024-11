S.A. 13 luglio 2021 Live show Gold Mass al Teatro del Pesce Gold Mass e il suo particolarissimo live show di musica elettronica contemporanea saranno attesissimi protagonisti della seconda anteprima della XXIII^ edizione del festival Abbabula 2021 in programma nel locale di Fertilia il 16 luglio alle 21



ALGHERO - Emanuela Ligarò, aka Gold Mass, è una giovane laureata in Fisica con la grande passione per la musica elettronica. Uno splendido cortocircuito di creatività e talento. Gold Mass vive attualmente a Pisa ma tornerà a far splendere la sua arte sull’Isola per l’Anteprima del Festival Abbabula, in programma il 16 luglio ore 21 nella suggestiva cornice offerta dal Sotto Prua // Teatro del Pesce a Fertilia.



Gold Mass e il suo particolarissimo live show di musica elettronica contemporanea saranno attesissimi protagonisti della seconda anteprima della XXIII^ edizione del festival Abbabula 2021, evento in programma il 28, 29 e 30 luglio, 2 e 3 agosto a Sassari in piazza Moretti. Un festival che è un concentrato di rock, musica d’autore e indie, con sguardo e orecchio tesi costantemente alla ricerca, allo scouting inteso come opportunità di scoperta da offrire al pubblico e come occasione di lancio e promo da dare ad artisti emergenti, nuovi e innovativi, che hanno qualcosa da dire e sul palco trovano spazio per amplificare il loro messaggio.



Gold Mass realizza il suo primo album nel 2019 (“Transitions”), prodotto dal mitico John Savage già protagonista sulla scena al fianco di mostri sacri come Mogwai e Franz Ferdinand. A gennaio è selezionata tra i migliori talenti emergenti in Europa per partecipare all’Eurosonic, lo showcase festival più importante del vecchio continente. A giugno è uscito l’EP “Safe”, produzione che miscela e riporta alle sonorità del mondo elettronico più contemporaneo. A settembre sarà sul palco del festival Future Echoes in Svezia. L’evento è realizzato grazie all’entusiasmo e al prezioso contributo del Sottoprua-Teatro del Pesce. I posti utili ad assistere allo spettacolo sono limitati: è consigliabile la prenotazione, biglietto di ingresso 5 euro più una consumazione obbligatoria. Info e prenotazioni ai numeri 079 5611122 & 3312072507.