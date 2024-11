S.A. 13 luglio 2021 Ciao Alghero alla finale di Wembley Lelle Demartis, Giuseppe Piras e Pietro Sanna erano allo stadio nella finale di domenica per assistere al trionfo della Nazionale Italiana che ha conquistato gli Europei, 53 anni dopo l´ultimo titolo



ALGHERO - Tra i 67500 spettatori della finale di domenica a Wembley era presenta una piccola "delegazione" di algheresi che hanno assistito al trionfo dell'Italia contro i padroni di casa dell'Inghilterra. Lelle Demartis, Giuseppe Piras e Pietro Sanna da Manchester - dove risiedono e lavorano ormai da anni - hanno raggiunto la capitale inglese per unirsi alle poche migliaia di italiani presenti tra gli spalti.



Con il loro cartello "Ciao Alghero" e l'immancabile bandiera dei Quattro Mori, la stessa che i due giocatori sardi della Nazionale, Salvatore Sirigu e Nicolò Barella, hanno sbandierato durante i festeggiamenti. «Siamo arrivati allo stadio alle 13 allo stadio e c'era già un delirio ma siamo riusciti ad entrare solo alle 17. Gli avversari sono stati friendly e ci hanno confidato che la loro più grande preoccupazione era il nostro allenatore Mancini e la difesa italiana» raccontano i tre tifosi algheresi.



In realtà il catenaccio lo hanno dovuto fare più gli inglesi dopo la reazione dell'Italia al goal di Shaw al secondo minuto. Poi il pareggio di Bonucci, i due rigori parati da Donnarumma. E il resto è storia.



Nella foto: i tre algheresi alla finale di Wembley