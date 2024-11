Cor 14 luglio 2021 Centri estivi, bando a Porto Torres Si tratta di una misura da attuare fino al 31 dicembre in collaborazione con enti pubblici e privati, per potenziare centri estivi, servizi socio educativi territoriali, e centri con funzione educativa ricreativa destinata alle attività per minori



PORTO TORRES - È stata pubblicata la manifestazione d’interesse per finanziare tre progetti di sostegno alle famiglie attraverso l’attivazione di opportunità educative rivolte ai figli minori. Si tratta di una misura da attuare fino al 31 dicembre in collaborazione con enti pubblici e privati, per potenziare centri estivi, servizi socio educativi territoriali, e centri con funzione educativa ricreativa destinata alle attività per minori.



Possono partecipare enti pubblici e privati, scuole dell’infanzia paritarie di ogni ordine e grado, enti del terzo settore, imprese sociali, enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica con sede legale nel Comune di Porto Torres: saranno finanziati tre progetti: due da € 20mila euro e uno da 20.175,47 euro.



Ciascun partecipante potrà presentare una sola domanda di partecipazione e ogni operatore potrà prestare la propria attività ed il proprio curriculum esclusivamente nell'ambito di un progetto. Per presentare la domanda di partecipazione c'è tempo fino al 23 luglio. Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune.