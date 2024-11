Cor 14 luglio 2021 Investito sulle strisce al porto E´ finito all’ospedale il pedone investito mentre attraversava sulle strisce pedonali, questa mattina, sul lungomare di Alghero. Sul posto i soccorsi del 118



ALGHERO - Nuovo incidente stradale, l’ennesimo delle ultime ore nel centro urbano della città di Alghero. Col traffico aumentato esponenzialmente, si susseguono le chiamate alle forze dell'ordine. Questa mattina (mercoledì) l'intervento dei sanitari del 118 sulla via Garibardi. Trasportato d'urgenza in ospedale il pedone intento ad attraversare sulle strisce pedonali, centrato in pieno da un mezzo di passaggio.