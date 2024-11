Cor 14 luglio 2021 Claudia Crabuzza omaggia Grazia Deledda I testi sono di Stefano Starace con adattamenti dei Claudia Crabuzza e le musiche di Fabio Manconi e Andrea Lubino. Il disco gode della partecipazione del poeta Michele Pio Ledda che ha lavorato all’adattamento di tutte le parti in lingua sarda



ALGHERO - Un disco dedicato a Grazia Deledda. Claudia Crabuzza omaggia la scrittrice sarda, Premio Nobel per la letteratura nel 1926 con il lavoro discografico intitolato Grazia, la Madre, realizzato con Fabio Manconi e Andrea Lubino, su testi di Stefano Starace, giornalista e operatore culturale ideatore del progetto. Grazia, la Madre si compone di 11 canzoni tutte ispirate da altrettanti romanzi della stessa scrittrice: una canzone da ogni romanzo, tra questi troviamo La madre, Cenere, Il vecchio della montagna, Elias Portolu, Cosima, L’incendio nell’uliveto e naturalmente Canne al vento.



I brani sono interpretati dalla voce di Claudia Crabuzza, che ha sposato il progetto adattando i testi alla forma canzone, e musicati da Fabio Manconi e Andrea Lubino, componenti con Claudia dei Chichimeca, gruppo storico nato in Sardegna nel 2000 con alle spalle tre dischi pubblicati dall’etichetta indipendente Tajrà. Venerdì 16 luglio per la seconda edizione del Festival letterario Deleddiano a Lollove verrà presentata l’anteprima di Grazia, la Madre.



«È un lavoro che abbiamo iniziato già da tempo, interrotto per molti mesi ma che sta arrivando a conclusione. Un omaggio ai romanzi di Grazia Deledda nel 150’ della sua nascita che abbiamo voluto realizzare dedicandolo a colei che è madre non solo della cultura sarda ma anche della letteratura tout court per aver precorso i tempi, per l’innovazione e la modernità dello stile letterario, per la libertà della sua espressione artistica e per il ruolo ottenuto, anche grazie al grande riconoscimento dell’Accademia del Nobel, all’interno di una società che allora - ma spesso ancora oggi - è completo appannaggio del genere maschile», spiega l’artista algherese.



I testi sono di Stefano Starace con adattamenti dei Claudia Crabuzza e le musiche di Fabio Manconi e Andrea Lubino. Il disco gode della partecipazione del poeta Michele Pio Ledda che ha lavorato all’adattamento di tutte le parti in lingua sarda. Il Cd prodotto in collaborazione dalle associazioni culturali Mo’ l’estate e Chichimeca è interamente realizzato in Sardegna e sarà accompagnato da un libretto illustrativo. L’anteprima di Lollove, in questa edizione del Festival organizzato da Neria De Giovanni, anticipa l’uscita discografica che sarà presentata nei principali teatri della Sardegna e in alcune delle capitali culturali europee tra cui Roma, Parigi, Zurigo, Barcellona.