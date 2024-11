Cor 14 luglio 2021 «Un mese senz´acqua, vergognoso» La denuncia pubblica arriva dal consigliere comunale di Alghero, Valdo Di Nolfo: «L´accesso all´acqua potabile è diritto universale sempre, figuriamoci in estate e in periodo post pandemico»



ALGHERO - «L'amministrazione Conoci è da un mese che non garantisce più l'approvvigionamento idrico a tutte e tutti i concittadini che abitano nell'agro e in campagna. Basta, non se ne può più. L'accesso all'acqua potabile è diritto universale sempre, figuriamoci in estate e in periodo post pandemico».



La denuncia pubblica arriva dal consigliere comunale Valdo Di Nolfo (Sinistra in Comune) che sottolinea come sia già intervenuto diverse volte in Consiglio Comunale sulla questione (prima volta il 26 giugno e la seconda il 7 luglio) ma niente, tutti a secco.



«Ancora la questione non è risolta, pare che il servizio riparta dal lunedì 19 luglio. Un mese senz'acqua, assurdo, inconcepibile, vergognoso. Le cittadine e i cittadini sono esasperati continuano a mandarmi messaggi, a scrivermi, a chiamarmi: basta, la pazienza è arrivata al limite» chiude Di Nolfo.