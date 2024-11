S.A. 15 luglio 2021 Università Sassari: 59 corsi di laurea Presentata l´offerta formativa 2021-2022: 59 corsi, 31 triennali, 23 magistrali, 6 corsi di laurea magistrale a ciclo unico, 8 corsi internazionali di cui 3 interamente in lingua inglese. Torna la laurea triennale in Logopedia e Fisioterapia



SASSARI - Si è svolta ieri nell'aula magna dell'università di Sassari la presentazione dell'offerta formativa 2021-2022. La prima novità è che torneranno le lezioni in presenza.



Il rettore Gavino Mariotti, con il prorettore vicario Andrea Piana, e il prorettore alla Didattica, Eraldo Sanna Passino, hanno presentato tutti i corsi di laurea, 59 corsi in tutto, di cui: 31 triennali, 23 magistrali, 6 corsi di laurea magistrale a ciclo unico, 8 corsi internazionali di cui 3 interamente in lingua inglese.



L'altra novità è il ritorno dei corsi di laurea triennale in Logopedia e Fisioterapia entrambi abilitanti alla professione. Dal prossimo sarà, inoltre, attivato il "Regolamento sulla doppia carriera Studente-Atleta", che ha l'obiettivo di tutelare il diritto allo studio degli studenti che praticano attività sportiva agonistica.