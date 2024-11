S.A. 15 luglio 2021 Sabato terza raccolta sangue ad Alghero Sabato 17 luglio, dalle ore 8 alle 12, l´autoemoteca con l´equipe medica dell´Avis provinciale sosterà presso Largo san Francesco in piazza Pino Piras



ALGHERO - Nuova raccolta di sangue ad Alghero. Sabato 17 luglio, dalle ore 8 alle 12, l'autoemoteca con l'equipe medica dell'Avis provinciale sosterà presso Largo san Francesco in piazza Pino Piras. Le raccolte proseguiranno con cadenza settimanale nei mesi di luglio e agosto 2021. L'avis invita a donare «come gesto per chi ne ha bisogno», perchè «il fabbisogno di sangue non va in vacanza».