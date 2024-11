S.A. 15 luglio 2021 Successo ad Alghero per il tour Ichnusa Due giorni di escursioni in cui 100 partecipanti hanno scoperto la bellezza del territorio del Parco di Porto Conte. Il Parco è stato scelto tra circa 400 “luoghi del cuore” identificati da 100 giovani sardi



ALGHERO - Grande successo per la tappa di Parco di Porto Conte “Il Nostro Orgoglio”, l’iniziativa che Ichnusa, la birra di Sardegna da sempre impegnata per valorizzare e tutelare la sua Isola, ha messo a punto per l’estate 2021, con esperienze uniche e autentiche che possono fare da volano per la ripresa di territori e comunità locali. Due giorni di escursioni, in cui 100 partecipanti hanno scoperto, nel massimo rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento, questa straordinaria area naturale, persa nell’azzurro di acqua e cielo, che seduce con il suo mare ma conquista con piccoli e grandi tesori nascosti nell’entroterra, tra le sue pianure sorrette da falesie altissime e imponenti. Insieme a Capo Pecora e al Canyon di Gorropu è stato selezionato da Ichnusa tra circa 400 “luoghi del cuore” identificati da 100 giovani sardi.



Questo viaggio nella bellezza del Parco è stato magistralmente condotto da Irene Salis e Antonella Derriu, educatrici ambientali e grandi conoscitrici del territorio, con cui condividono un legame speciale, quasi simbiotico. Per Irene Salis, il Parco di Porto Conte ha talmente tanto da offrire che «è impossibile visitarlo in un solo modo: Cala Barca, Torre della Pegna e Monte Timidone si raggiungono da sentieri diversi ed è per questo che bisogna fare una scelta. Vedere le falesie, la macchia mediterranea o avvistare un grifone». Sulla stessa lunghezza d’onda Antonella Derriu, che sottolinea come «camminando nel Parco si ha la sensazione di essere avvicinati dai suoni del mare e travolti dall’energia dei luoghi. Questo perché si è nel luogo ideale per essere abbracciati dalla natura e dimenticarsi di tutto il resto».



Al fine di celebrare ulteriormente la bellezza di questo territorio Ichnusa ha commissionato a tre artisti locali la realizzazione di murales nei pressi dei luoghi del cuore de “Il Nostro Orgoglio”: per il Parco di Porto Conte è stato scelto il sorrese Daniele Pillitu, con la sua esperienza decennale nella decorazione pittorica, che sta realizzando un murale ad Alghero. Tutti i partecipanti sono stati omaggiati con speciali bottiglie Ichnusa in edizione limitata, decorate da un’etichetta dedicata alle bellezze di Capo Pecora, Gorropu, e del Parco di Porto Conte.



Nella foto: una partecipante al tour Ichnusa al Parco di Porto Conte