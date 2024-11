G.P. 16 luglio 2021 Mark Lettieri Quartet live ad Alghero e Carbonia Stasera alle ore 21 a Lo Quarter ad Alghero, Mark Lettieri Quartet, ospite della stagione di Prosa, Musica, Danza, Teatro Circo per l’estate 2021. Sabato sarà protagonista all'Arena Mirastelle di Carbonia



ALGHERO – Stasera (venerdì) alle 21 a Lo Quarter di Alghero e sabato 17 luglio sempre alle 21 all'Arena Mirastelle di Carbonia, protagonista Mark Lettieri Quartet con Daniel Porter alle tastiere, Wes Stephenson al basso e Jason Thomas alla batteria per un duplice appuntamento con la Stagione di Prosa, Musica, Danza, Teatro Circo dell'Estate 2021. Un affascinante itinerario sonoro sulle tracce di “Things of That Nature”, il nuovo album di Mark Lettieri che ha conquistato la prima posizione su iTunes Jazz e degli altri dischi dell'eclettico artista – da “Knows” (2011) a “Futurefun”(2013) e “Spark and Echo”(2016) oltre a “Deep: The Baritone Sessions”.



Saranno le note improvvisate con variazioni su temi originali e virtuosistici assoli per un concerto che mette in luce il talento e la raffinata tecnica del chitarrista americano, originario della California, poi trasferitosi a Fort Worth nel Texas, dove ha intrapreso la sua carriera musicale, tra l'intensa collaborazione con gli Snarky Puppy, con numerosi concerti e lunghe tournées in giro per il mondo, e la sua attività da solista. Interprete versatile, capace di spaziare tra differenti generi e stili, Lettieri collabora infatti con vari altri artisti, spaziando tra produzioni indipendenti e grandi etichette. Nel 2018, Lettieri si è unito a The Fearless Flyers, il gruppo prodotto da Vulpeck, con Cory Wong e Joe Dart dei Vulfpeck rispettivamente alla chitarra e al basso e il batterista Nate Smith (Chris Potter, Pat Metheny). Il quartetto ha pubblicato due EP, The Fearless Flyers nel 2018 e The Fearless Flyers II nel 2019. Il chitarrista e compositore - con sei albums all'attivo come leader, tra cui il recente “Deep: The Baritone Sessions, vol. 2”, con una potente miscela di funk e rock, alterna alle tournées con gli Snarky Puppy e con musicisti come l'icona neo-soul Erykah Badu, il cantante gospel Anthony Evans e con Phillip Phillips, vincitore dell'unicesima edizione di American Idol. Mark Lettieri ha anche collaborato con Paul Reed Smith Guitars per creare un particolare modello di chitarra elettrica, la Fiore, presentata al Winter NAMM 2021.



Per il Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, sotto le insegne del CeDAC il Mark Lettieri Quartet, capeggiato dal chitarrista degli Snarky Puppy, sbarca in Sardegna il raffinato interprete dello strumento a sei corde, in tournée in Europa sull'onda del successo del nuovo album, “Things of That Nature”, che ha conquistato il primo posto su iTunes Jazz. Il tour del Mark Lettieri Quartet nell'Isola gode del patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura e dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, per un duplice appuntamento con il sostegno della Fondazione Alghero e con il patrocinio del Comune di Alghero e con il patrocinio e il sostegno del Comune di Carbonia e con il prezioso contributo della Fondazione di Sardegna e supporto di Sardinia Ferries che ospita sulle sue navi artisti e compagnie in viaggio per e dalla Sardegna.



Nella foto: Mark Lettieri