Cor 17 luglio 2021 «Antoni Simon Mossa esempio e precursore» Sono le parole con cui il Presidente della Regione Christian Solinas ha voluto ricordare Antonio Simon Mossa, a Sassari, nel corso del convegno “Dal cinema all’ideale politico, a 50 anni dalla morte di Antonio Simon Mossa”, organizzato dalla Società Umanitaria Sassari-Cineteca Sarda



ALGHERO - «Abbiamo davanti un esempio di intellettuale poliedrico che da architetto ha dato esempio della sua maestria e che ha saputo coltivare il cinema, la musica e molte altre arti. Credo che il portato di Simon Mossa sia stato troppo a lungo trascurato. Oggi siamo qui per rappresentare l’esigenza di rilanciare l’attualità del suo pensiero che ebbe il coraggio di sdoganare l’etnofederalismo, e cioè una visione federale di un’Europa delle etnie e dei Popoli piuttosto che delle tecnocrazie».



Sono le parole con cui il Presidente della Regione Christian Solinas ha voluto ricordare Antonio Simon Mossa, a Sassari, nel corso del convegno “Dal cinema all’ideale politico, a 50 anni dalla morte di Antonio Simon Mossa”, organizzato dalla Società Umanitaria Sassari-Cineteca Sarda e dall’Archivio Simon Mossa, con il patrocinio della Regione Sardegna. Il Presidente durante il suo intervento ha posto l’accento sulla statura umana, culturale e politica di Simon Mossa, protagonista indiscusso del Novecento sardo, anticipatore e fautore di grandi temi oggi più che mai attuali per un nuovo, consapevole e sostenibile sviluppo della Sardegna.



Autentico monumento politico dell'avanguardia indipendentista sardista, come anche in passato più volte lo ha definito il Presidente Solinas, Simon Mossa «non è stato solo un grande protagonista della vita politica e culturale sarda ma anche un grande precursore, come ebbe modo di dire Mario Melis ‘un poeta delle armonie’, dall’urbanistica all’umanistica, fino alla politica. A lui, alla sua curiosità e alla sua lungimiranza dobbiamo guardare come esempio».