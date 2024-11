Distretto rurale, nuovo incontro ad Alghero

16:19 «Mulas non fa più parte di Orizzonte Comune» Il Coordinamento algherese di Orizzonte Comune attacca duramente il consigliere comunale Christian Mulas, ormai in rotta di collisione e in procinto di divorziare dal movimento e lasciarlo di fatto senza rappresentanza in Aula, all´indomani dell´ingresso di Antonio Cardin nel Cda della Società in House