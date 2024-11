S.A. 19 luglio 2021 Diego Ulissi vince la Settimana ciclistica italiana l portacolori della UAE Team Emirates, vincitore della prima e della quarta frazione della gara organizzata dalla Natura Great Events e dal Gruppo Sportivo Emilia, si è imposto con XX” sul belga Sep Vanmarke e XX” su Giovanni Aleotti che ha conquistato la maglia di miglior giovane



CAGLIARI - È il toscano Diego Ulissi a scrivere per primo il proprio nome nell’albo d’oro della Settimana Ciclistica Italiana – sulle strade della Sardegna che si è conclusa domenica a Cagliari. Il portacolori della UAE Team Emirates, vincitore della prima e della quarta frazione della gara organizzata dalla Natura Great Events e dal Gruppo Sportivo Emilia, si è imposto con XX” sul belga Sep Vanmarke (Israel Start Up Nation) e XX” su Giovanni Aleotti (Bora Hansgroe) che ha conquistato la maglia di miglior giovane.



L’ultima tappa, che si è corsa con partenza ed arrivo a Cagliari, ha visto nelle fasi iniziali una fuga di cinque unità: Adriano Brogi (Giotti Victoria - Savini Due), Stefano Di Benedetto (Work Service – Marchiol), Stefano Pirazzi (Amore & Vita), lo spagnolo Sagastibel Azurmendi (Euskatel – Euskadi) e il francese Lucas De Rossi (Delko).



Raggiunti i battistrada, a circa 60 chilometri dall’arrivo, il gruppo ha proceduto ad altissima andatura verso il traguardo frazionandosi in due tronconi che hanno visto particolarmente presenti nel primo i compagni di squadra del leader Diego Ulissi sempre molto attivi nel chiudere su ogni attacco.



Inevitabile quindi lo sprint a ranghi compatti con il tedesco Pascal Ackerman (Bora Hansgroe) vincere nettamente sul colombiano Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli Sidermec) e sul belga Sep Vanmarke (Israel Start Up Nation). Per Ackerman si è trattato della terza affermazione su cinque tappe disputate della Settimana Ciclistica Italiana – sulle strade della Sardegna.



