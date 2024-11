G.P. 20 luglio 2021 Cala Gonone Jazz Festival riparte da Cagliari Dal 21 al 23 luglio, via alla 34esima edizione del Cala Gonone Jazz Festival con sei concerti in programma: sarà l’occasione per internazionalizzare la cultura sarda attraverso la realizzazione di progetti virtuosi, di scambio e confronto interculturale.



CAGLIARI – Sarà Cagliari il centro designato come punto di partenza della 34esima edizione del Cala Gonone Jazz Festival, dal 21 al 23 luglio, con sei concerti programmati in cartellone. L’associazione culturale l’Intermezzo ha individuato due location inedite: il Dopolavoro Ferroviario (viale la Plaia) e il Musiclub InOut (in viale Marconi). Nello primo spazio denominato “S’Ortu de Sa Nespula”, la manifestazione ospiterà due spettacoli a partire dalle 20,30: “Amore baciami. Anna, Gabriella e le altre” con Cristiana Cocco alla voce e Giuseppe Edmondo Testa alla chitarra. Si racconteranno le donne dal dopoguerra a oggi, le nonne, le vicine di casa, le amiche, con le emozioni vibranti della musica romantica. Nella stessa serata, una degustazione di prodotti tipici aprirà il concerto del giovane Blue Eyed Soul trio con la voce e percussioni di Azzurra Parisi; Federica Parisi al cajon e cori; Mauro Laconi alla chitarra e cori che passerannodal Funk più classico all’ R’n’B contemporaneo, dall’Acid Jazz alla Reggae Music.



Giovedì 22 e venerdì 23 luglio, all’INOUT Musiclub di Cagliari saranno quattro gli eventi in programma: il blues del duo di Vittorio Pitzalis e William Rossi: alle 20,30 Black Victor & WilliBoy Taxi, mentre alle 21,30 sarà la volta del BLUE MOON 4tet, Simona Arrai voce, Mauro Mulas pianoforte, Alessandro Atzori contrabbasso e Paolo Nonnis batteria. Il quartetto ripercorrerà in acustico e con arrangiamenti jazz del tutto originali, alcuni momenti salienti della storia della musica internazionale. Vittorio Pitzalis è tra i bluesman più rappresentativi della Sardegna. La sua attività concertistica lo porta a esibirsi su alcuni tra i palcoscenici più importanti della scena nazionale.



I “Tenore In Blues” - Tenore S. Elene Dorgali (Andrea Secci; Salvatore Boeddu; Marcello Melis; Antonio Lai) apriranno la serata di venerdí con gli interventi dell’armonica di WilliBoy Taxi. Si ritornerà al jazz per il secondo spettacolo, con i virtuosi Andrea Morelli, sassofono e flauto, e Silvia Belfiore al pianoforte per il progetto “Diffrazione”. L'avvicinamento tra musica classica e jazz, l'affiancamento di uno strumentista jazz a una pianista di formazione profondamente classica, l'alternanza di due compositori differenti per ambito ed estrazione, fanno di questa produzione un'opera unica. Sarà l’occasione per internazionalizzare la cultura sarda attraverso la realizzazione di progetti virtuosi, di scambio e confronto interculturale. La mescolanza di due stili musicali diversi, arcaico e contemporaneo, servirà per esplorare le potenzialità di questo antico canto con i ritmi del sud degli Stati Uniti, caratterizzati – come il canto a tenore- dalla narrazione e uno sguardo sulla contemporaneità.



Nella foto: Cristiana Cocco, voce dello spettacolo “Amore baciami. Anna, Gabriella e le altre”