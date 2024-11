Cor 21 luglio 2021 Il sound della Help Band alle Tenute Li Lioni Il gruppo musicale nato da un gruppo di amici musicisti, cresciuti negli anni in svariate occasioni e in diverse formazioni musicali, suonerà giovedì 22 luglio nel giardino delle Tenute Li Lioni



PORTO TORRES - La Help Band, il gruppo musicale nato da un gruppo di amici musicisti, cresciuti negli anni in svariate occasioni e in diverse formazioni musicali, suonerà giovedì 22 luglio nel giardino delle Tenute Li Lioni. Un sound creativo rivolto ad un vasto pubblico di qualsiasi fascia d’età in grado di regalare qualche ora di spensieratezza e di divertimento in musica.



La band che ha avuto occasione di potersi esibire in numerosi locali, palchi e piazze del Nord Sardegna con un vasto repertorio che spazia dalla musica pop, rock a quella funky, ska e dance, toccando brani di cantautori italiani passati ed attuali, fino ad arrivare ai brani più amati di sempre nel panorama internazionale.



I musicisti Alessandro Canu alla batteria e Martino Roggio alla chitarra vantano una lunga collaborazione musicale nelle tournée della cantate sarda Maria Luisa Congiu mentre Pier Piras al basso, con il suo inconfondibile talento e stile, è arrivato sul podio dei finalisti internazionali di “bassist of the year 2020”. Tutti ad accompagnare la spensieratezza di Sara Sias, la voce del gruppo, nell’eseguire i brani arrangiati in chiave “Help Band”. L’appuntamento si inserisce nella XVI edizione di Musica & Natura organizzata dall’associazione Musicando Insieme a cura del direttore artistico Donatella Parodi.