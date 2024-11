Cor 22 luglio 2021 Porto Torres: Ostello piccolo acquisito al patrimonio Per arrivare a questo atto l´ufficio Patrimonio del Comune ha dovuto ricostruire minuziosamente il percorso storico dell´immobile costruito negli anni Settanta. L´immobile è stato ceduto all´ente dalla Regione Sardegna al prezzo simbolico di un euro



PORTO TORRES - Da oggi il cosiddetto Ostello piccolo di via Balai fa parte del patrimonio comunale. Questa mattina davanti al segretario generale Giancarlo Carta l'immobile è stato ceduto all'ente dalla Regione Sardegna al prezzo simbolico di un euro. Per arrivare a questo atto l'ufficio Patrimonio del Comune ha dovuto ricostruire minuziosamente il percorso storico dell'immobile costruito negli anni Settanta, verificando tra le altre cose la totale corrispondenza tra le planimetrie depositate in catasto e quelle oggetto del rogito. «È stata una pratica travagliata anche per i rallentamenti imposti dal Covid - dichiara l'assessore al Patrimonio, Alessandro Carta - e ringrazio gli uffici per la determinazione con cui hanno raggiunto il risultato. Ora potremo iniziare a ragionare sulla futura riqualificazione e destinazione d'uso».