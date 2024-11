video Cor 22 luglio 2021 Alghero: Investita mentre attraversa Trasportata d´urgenza al pronto soccorso dell´ospedale Civile di Alghero la signora centrata in pieno mentre attraversava in prossimità delle strisce pedonali sulla centralissima Via XX Settembre. Le immagini dei soccorsi



ALGHERO - Incidente questa mattina (giovedì) ad Alghero, poco prima delle 10.30. Ad avere la peggio una signora in procinto di attraversare la strada sulla trafficata Via XX Settembre. Secondo le prime indiscrezioni, fortunatamente l'impatto con la vettura non sarebbe stato eccessivamente brusco. Sul posto gli agenti della polizia locale: a loro il compito di esaminare l'esatta dinamica del sinistro, avvenuto in prossimità di un incrocio regolato dall'impianto semaforico. La donna, cosciente all'arrivo del 118, è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Civile di Alghero per gli accertamenti del caso. Guarda e condividi il video su Alguer.tv