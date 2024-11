26 luglio 2021 Cada dia: 26 luglio 1950



Gli algheresi sono molto devoti a Sant'Anna, celebrata in questo giorno La festa religiosa era particolarmente partecipata dai fedeli nella chiesetta che si trova lungo il Camí de Pòllina verso la Speranza e anche nella chiesetta all'interno delle mura, soprattutto dai musicisti della Banda Musicale cittadina, che dalla loro sede storica scendevano, strumenti in mano, ad accompagnare le funzioni paraliturgiche. Oggi le due chiesette vengono aperte in questo giorno per la festa e per le liturgie di rito.