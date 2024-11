Cor 23 luglio 2021 Alghero: ancora su i positivi, ma nessun ricovero Aumentano ancora i positivi al coronavirus sul territorio comunale di Alghero. Alla giornata del 22 luglio sono 69 (+9 in pochi giorni). Le persone in quarantena sono 72



ALGHERO - Contagi da Coronavirus in aumento anche nel territorio di Alghero, soprattutto tra i più giovani. Alla giornata odierna l'Ats ha comunicato alle autorità locali la presenza di 69 positivi totali (+9) e nessun ospedalizzato, mentre le persone in quarantena sono attualmente 72 (erano 37 fino a pochi giorni fa).