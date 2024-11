G.P. 27 luglio 2021 Lombardo chiude "Corpi in movimento" Domani, mercoledì 28 luglio a Sennori si danza con “Alone in the multitude” Il pubblico “one to one” sul palco con Salvo Lombardo. Nell’ultimo appuntamento del festival “Copri in movimento”, il performer siciliano prosegue la sua ricerca intorno alla club-culture



SENNORI. Lo spettacolo di Salvo Lombardo conclude domani, mercoledì 28 luglio, alle 20.30 negli spazi di Casa Sisini a Sennori, la XVIII edizione del festival della danza Corpi in Movimento organizzato da Danzeventi. Cinque minuti in loop per una performance faccia a faccia tra artista e spettatore. “Alone in the multitude”. La forma di partecipazione del pubblico sfocia quindi in un vero e proprio dj set. Il festival “Corpi in movimento” è organizzato dall’associazione Danzeventi di Sassari, ed è giunto alla diciottesima edizione. La manifestazione è sostenuta dal Mic, dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Sennori e della Comes, della cooperativa Piccoli Passi e del Baretto di Porto Ferro.



Il coreografo della compagnia Chiasma si esibirà in un lavoro compositivo che prevede una relazione diretta tra il performer e uno spettatore o spettatrice per volta. Un’occasione di prossimità che vuol essere considerata come un avvicinamento tra due corpi oltre la confort zone della solidarietà e della contemplazione. L’esplorazione performativa, che contraddistingue ancora una volta il genio dell’autore siciliano per il suo carattere sperimentale e innovativo, si basa su una serie di sequenze imitabili che si intrecciano a una partitura coreografica eseguita dal danzatore, relazionandosi alla pulsazione sonora di un genere techno beat con innesti synth pop.



La nuova avventura coreutica nasce come variazione “one to one” di Outdoor dance floor, dove si reinterpretano le estetiche e le dinamiche sociali del clubbing, cioè dell’andare in discoteca, trasferendole in spazi non deputati al ballo quali dark room, musei, spazi espositivi, club e magazzini. Con questo ciclo di elaborazioni, Lombardo prosegue la sua ricerca intorno alla club-culture, avviata con il lavoro scenico Present Continuous, che già individuava nel clubbing una “dimensione del possibile”: una dimensione che oscilla tra pratiche collettive e piacere solitario in cui trascendere convenzioni sociali e di genere.



Nella foto: lo spettacolo “Alone in the multitude”