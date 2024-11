G.P. 27 luglio 2021 Caldo: Sardegna da bollino rosso Tempo soleggiato e caldo intenso con temperature massime prossime ai 40°C e afa intensa lungo i litorali. Si attende il maestrale che arriverà il fine settimana



ALGHERO – Sulla Sardegna persisterà il caldo intenso con l'anticiclone nord-africano. Tempo soleggiato e caldo intenso con temperature massime prossime ai 40°C e afa intensa lungo i litorali. In questi giorni le temperature più alte colpiranno non solo la Sardegna, ma anche la Sicilia, dove si potrebbero toccare 47°C, forse 48°C gradi, per poi investire anche gran parte dell’Italia e tutto il Mediterraneo centrale e orientale.



Dalla giornata di domani, mercoledì 28 luglio, la nuova ondata di caldo prenderà vigore, riportando temperature che potrebbero essere simili a quelle registrate in questo fine settimana. Giovedì 29 e venerdì 30 luglio si instaurerà una bolla d’aria calda sulla Sardegna con temperature davvero elevate. Le elaborazioni mettono in risalto le località più calde, e dovrebbero essere Fordongianus 43.7°C, Allai 43.6 °C, Ottana 43.5 °C.



Si attende il fine settimana che dovrebbe portare il maestrale per mitigare le temperature. Da venerdì ruoterà quindi il vento, senza grande refrigerio, ma si avrà minore sensazione di calore e afa perché diminuirà l’umidità l’80-90% di umidità assoluta nelle ore notturne. Sulla durata dell’ondata di calore pare che possa sfociare in una escalation temporalesca estremamente precoce perché giungerebbe prima di Ferragosto. Una sorta di rottura della stagione estiva.