G.P. 29 luglio 2021 Plasma asinelli, da Siena in tempo record Il plasma partito da Siena per salvare gli asinelli ustionati dagli incendi è arrivato in Sardegna. Grazie al lavoro del dottor Ciampoli e dei Vigili del Fuoco il plasma ha potuto raggiungere l´isola in tempo record



AGHERO - Il plasma partito da Siena per salvare gli asinelli è arrivato in Sardegna. Un trasporto avvenuto in tempi record: dalla richiesta di aiuto lanciata dal dott. Raffaello Ciampoli sul proprio profilo Facebook, il plasma ha impiegato 24 ore ad arrivare sull’isola, grazie anche al prezioso contributo dei Vigili del Fuoco. Sono decine e decine gli animali ustionati dagli incendi, dei quali si stanno prendendo cura tantissimi veterinari insieme al Dipartimento di Medicina Veterinaria di Sassari.



Un bel gesto di altruismo e solidarietà per cercare di dare tutto l’aiuto possibile arriva da tutta Italia. «Un grande grazie al Collega dott. Raffaello Ciampoli ed agli amici di Siena per il grande regalo ricevuto che ci ha permesso di trattare i nostri asinelli con Plasma life – ringrazia il Dipartimento di Medicina Veterinaria di Sassari - Un ringraziamento particolare alla Polizia di Stato dell’aeroporto di Alghero ed ai Vigili del Fuoco per la disponibilità e collaborazione dimostrata».



La solidarietà aumenta e gli atti di generosità e raccolte fondi si moltiplicano in questi giorni. Gli aiuti non solo dall’Isola, ma anche da parte di tutto il resto d’Italia. Colpisce come il supporto non sia solo economico, ma anche materiale e personale: in queste ore in tanti in Sardegna si sono recati nei luoghi più colpiti dagli incendi per poter aiutare le persone, gli allevatori nelle campagne e dare supporto anche agli animali colpiti da questa tragedia.