I concerti live in Piazza Juharia

ALGHERO - Uno nuovo spazio che si aggiunge alla stagione degli appuntamenti culturali in città. Da domenica prossima, 1 agosto, la Piazza della Juharia, nell'area adiacente al complesso Santa Chiara, incrementa la disponibilità di luoghi per lo svolgimento di manifestazioni. L'Amministrazione, con l'iniziativa dell'Assessorato alla Cultura guidato da Marco Di Gangi, ha predisposto la piazza con i posti a sedere limitati in ordine alle dovute prescrizioni di sicurezza e domenica sera con inizio alle 20, c'è in programma il concerto della Chitarreria, il live di fine anno degli alunni dell'omonima scuola di musica insieme ai componenti della band "I Pirati".



L'evento propone occasione di incontro intorno alla musica rock internazionale, al pop e alla musica italiana. Dai Queen ai Pink Floyd, passando per Zucchero, Fiorella Mannoia e molti altri classici, il concerto mette insieme una serata di grande energia. L'apertura della Juharia ripropone quindi uno scenario e un luogo già utilizzati in passato per manifestazioni culturali nel cuore del centro storico, quando l'attigua Piazza Santa Croce fungeva da catalizzatore di appuntamenti folk e di interessanti eventi culturali.



La piazza si presenta così con l'avvio di una serie di appuntamenti in via di perfezionamento che si integrano con il cartellone delle manifestazioni estive. Già previsti per il 6 e per il 25 agosto i concerti della rassegna Alghero in Classica, con la direzione artistica di Mauro Uselli che propone per il 6 agosto, con inizio alle 19,30, l'esibizione del duo Francesco Scognamillo - sax - Daniela Gonzales - piano. Il 25 agosto, sempre alle 19,30, sarà la volta del duo piano e violino Riccardo e Dario Pinna.