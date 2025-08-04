Alguer.it
S.A. 14:09
Alguer Summer: Venerdì in concerto Alfa
Attesa per il secondo nome in calendario per l´Alguer Summer Festival, all´anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia ad Alghero, arriva ALFA, un altro attesissimo ospite di questa edizione 2025
Alguer Summer: Venerdì in concerto Alfa

ALGHERO - Il secondo nome in calendario per l'Alguer Summer Festival, all'anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia ad Alghero, è ALFA, un altro attesissimo ospite di questa edizione 2025. Dopo un 2024 che lo ha visto consacrarsi come artista rivelazione dell'anno, con un percorso straordinario fatto di successi e momenti indimenticabili, il giovane cantautore genovese annuncia oggi “ Alfa Summer Tour - Non so chi ha creato l'estate ma so che era innamorato”, una serie di concerti che promettono di far vibrare i cuori dei suoi fan con l'energia contagiosa e il sound unico che lo contraddistingue.

A più di un anno dall'uscita dell'album già disco di platino “Non si chi ha creato il mondo ma so che era innamorato" è uscito il 30 maggio per Artist First la versione deluxe che contiene cinque brani inediti. Questa nuova versione dell'album porta con sé anche il singolo “A me mi piace” feat. Manu Chao. Il brano, nato dalla collaborazione con Manu Chao, è un dialogo musicale tra due artisti di generazioni e percorsi diversi, che unisce l'inconfondibile stile di Manu Chao con la scrittura fresca e personale di Alfa.

Il singolo “A me mi piace” di Alfa feat. Manu Chao sta dominando le classifiche musicali internazionali. Dal suo lancio il 9 maggio 2025, il brano ha raggiunto la posizione numero 1 sia nella classifica Top 50 Italia di Spotify che nei brani più ascoltati di Amazon Music, consolidando il successo dell'artista genovese. Inoltre, “A me mi piace” è entrato nelle classifiche Spotify Viral 50 di Francia, Spagna, Belgio, Austria e Svizzera, testimoniando il suo impatto a livello europeo. La canzone è anche presente nella classifica globale Viral 50, confermando la sua popolarità internazionale. Un evento organizzato da Shining Production in collaborazione con Le Ragazze Terribili, Roble Factory, Comune di Alghero e Fondazione Alghero, che impreziosisce l'estate della Riviera del Corallo con uno dei nomi indubbiamente protagonisti di questa tenuta.
