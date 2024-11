S.A. 1 agosto 2021 Doppio appuntamento con lo scrittore Ciro Auriemma Martedì 03 e mercoledì 04 agosto agosto doppio appuntamento con lo scrittore Ciro Auriemma per le anteprime del Festival Dall´altra parte del mare a Putifigari e Alghero



ALGHERO - Martedì 03 e mercoledì 04 agosto agosto doppio appuntamento con lo scrittore Ciro Auriemma per le anteprime del Festival Dall'altra parte del mare. Martedì 03 alle 21 l’autore sarà a Putifigari nella preziosa cornice di Piazza Boyl e presenterà, accompagnato da Emiliano di Nolfo, "Il vento ci porterà”, il suo nuovo romanzo. Il giorno dopo, mercoledì 04, sempre alle 21, Ciro Auriemma e Emiliano Di Nolfo incontreranno il pubblico dei lettori nel spazio all’aperto della Libreria Cyrano.



Con “il vento ci porterà”, Ciro Auriemma ci accompagna in una storia struggente e bellissima che richiama l'eternità di tutti gli sfortunati amanti della letteratura, ma ci pone anche di fronte alla difficile formazione e affermazione di una donna in un momento storico in cui la scelta di un ideale definiva l'identità delle persone. Ciro Auriemma vive a Cagliari con una compagna, più di due figli e meno di tre, due gatte e un cane. È autore di romanzi per le edizioni e/o, Rizzoli, DeA Planeta e Piemme, tra cui il caso editoriale Perdas de fogu firmato con Massimo Carlotto, e di racconti per alcuni quotidiani e periodici.



Lavora in qualità di lettore e editor, e insegna tecniche narrative alla Scuola Baskerville. Per Book Advisor cura la rubrica di libri e scrittura "Niente trucchi da quattro soldi". Il Festival Dall'altra parte del mare è organizzato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e il sostegno della Regione Sardegna, della Fondazione Alghero e delle Amministrazioni Comunali di Alghero e Putifigari.

