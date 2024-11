Cor 2 agosto 2021 Giornali a scuola, contributi statali Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del consiglio dei ministri ha pubblicato due nuovi avvisi per l’anno 2021 a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie



ALGHERO - Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del consiglio dei ministri ha pubblicato due nuovi avvisi per l’anno 2021 a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie per l’acquisto uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Previsto un contributo a favore delle istituzioni scolastiche che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado. Per ambedue i Bandi sono previsti contributi fino al 90 per cento della spesa per l’acquisto di uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente dal 1° al 31 ottobre 2021, secondo le modalità che saranno successivamente comunicate dal Ministero dell’Istruzione.