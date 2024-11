4 agosto 2021 Cada dia: 04 agosto 2011



La Torre di San Giacomo, dall'estate 2011 è sede dell´Area Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana, ma nei secoli si è caratterizzata per le sue originali "accoglienze". Il suo nome deriva dall´omaggio che la città volle fare al re Giacomo I il conquistatore, ma è conosciuta dagli algheresi come Torre dei Cani , in quanto è stata degradata per alcuni anni a canile municipale. Oggi il suo spazio museale accoglie l'Aquarium Rubrum, primo acquario di Corallium rubrum in Italia. A mos veure, a demà