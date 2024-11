S.A. 2 agosto 2021 Stop caccia: 44mila firme in Sardegna Sono questi i numeri record della petizione online per vietare la caccia in Sardegna dopo la stagione dei roghi, lanciata su Change.org da Mauro Rombi pochi giorni fa



CAGLIARI - Oltre 44mila firme durante il fine settimana: sono questi i numeri record della petizione online per vietare la caccia in Sardegna dopo la stagione dei roghi, lanciata su Change.org da Mauro Rombi pochi giorni fa.



La petizione chiede al Presidente Solinas che «passata l'emergenza roghi sull'Isola si proceda con uno stop alla caccia», poiché «tra le vittime dei roghi c'è la fauna selvatica dell'isola che muore in mezzo alle fiamme: cervi, volpi, cinghiali sono le vittime dei roghi di questi giorni», si legge nel testo dell’appello.



«Gli incendi stanno letteralmente mandando in fumo il patrimonio naturalistico della Regione», continua la petizione. «Gli animali in Sardegna stanno già pagando ora un prezzo altissimo per la loro vita», conclude.