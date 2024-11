Cor 2 agosto 2021 Punta Giglio Libera diventa videoclip Continua senza sosta la mobilitazione del comitato: “Punta Giglio Libera” diventa una canzone e un videoclip di "Giocca" a favore della mobilitazione per liberare la falesia di Alghero



ALGHERO - Ancora proteste e mobilitazione ad Alghero col comitato Punta Giglio Libera instancabile. Sin dall’apertura del cantiere per la realizzazione del progetto ricettivo “Rifugio di Mare”, la mobilitazione si è contraddistinta per la forma pacifica, nonviolenta e creativa intrapresa, e adesso, dopo varie iniziative e gli appelli su Repubblica di numero intellettuali, arriva anche una canzone a sostegno della lotta popolare che sta animando la città di Alghero in questi mesi per liberare e salvare Punta Giglio.



A dedicare un brano alla mobilitazione ci ha pensato "Giocca", nome d’arte del sassarese, ora residente ad Alghero, Fabrizio Verachi. Utilizzando la forma che gli è più congeniale e che lo contraddistingue da sempre, l’hip-hop e la musica rap, racconta in versi e rime l’ennesima privatizzazione di un luogo incontaminato, di inestimabile valore ambientale e culturale, come quello di Punta Giglio, all’interno del Parco naturale di Porto Conte, fra i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) a tutela di habitat di specie botaniche e faunistiche protette.



Nel testo scritto un mese fa da Giocca (che ha curato anche la musica e la produzione) vengono citati, e amplificati, anche gli slogan e le richieste che da diverso tempo risuonano nelle piazze reali e virtuali algheresi per provare a scuotere le coscienze dei politici e funzionari pubblici che hanno reso possibile l’impensabile: “Punta Giglio Libera / Fermate quei lavori, voglio / Punta Giglio Libera / Non è una roba effimera /Fermate quei lavori, quel lavoro non vi nobilita / Il popolo si mobilita / Il comitato milita / È un movimento nato per capire questa politica / Che ha organizzato un bando autorizzato che farnetica / Che vuol privatizzare un parco naturale senza etica”. Ad accompagnare il brano, un originale videoclip realizzato da Ronnie Orroz con le immagini delle numerose iniziative organizzate dal comitato.