Volti nuovi al Sassari Calcio

SASSARI - È ripresa ufficialmente la stagione del Sassari Calcio Latte Dolce al “Peppino Sau” di Usini, mister Pierluigi Scotto, insieme al suo staff, composto da Roberto Sai, Sandro Cau e Massimo Sole ha diretto il primo allenamento della stagione 2021-2022. Tanti i volti nuovi, ma tante anche le conferme, in quello che, per i sassaresi, è il sesto campionato consecutivo in Serie D.



Si ritorna in campo, per la prima doppia seduta stagionale. Questo allenamento è servito soprattutto per dare un’impronta su quello che vogliamo fare nel corso della stagione – ha commentato il mister Pierluigi Scotto - Oggi abbiamo avuto l’opportunità di conoscerci. Alcuni ragazzi sono in prova, mentre altri devono subito capire quali sono le mie idee calcistiche e quello che vogliamo fare sul campo dal punto di vista tecnico-tattico.



L’obiettivo principale del Sassari Calcio Latte Dolce è quello di fare bene con una squadra rinnovata, ma con diverse conferme con impegno e umiltà in campo. Il mister sassarese ritorna a Usini e non a Latte Dolce però il futuro è però interessante e difficile, perché il campionato di Serie D è tosto e difficile.



Nella foto: Pierluigi Scotto