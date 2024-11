G.P. 3 agosto 2021 Piazza Juharia: l´Alguer vella in musica Piazza della Juharia, successo per il primo evento della "Chitarreria" in un nuovo spazio per gli eventi culturali che arricchisce la stagione. I concerti proseguono con Alghero in Classica, con la direzione artistica di Mauro Uselli: 6 agosto alle 19.30, esibizione del duo Francesco Scognamillo - sax - Daniela Gonzales – piano, mentre il 25 agosto il duo piano e violino Riccardo e Dario Pinna.







Nella foto: il concerto in piazza della Juharia ALGHERO - Primo appuntamento per Piazza della Juharia, nuovo spazio che si aggiunge alle location per la stagione degli appuntamenti culturali in città. Il concerto della "Chitarreria", il live di fine anno degli alunni scuola di musica insieme ai componenti della band "I Pirati" ha conquistato tutti. Due ore di musica, un concerto capace di mettere insieme generazioni, generi e abbattere barriere, che ha raccolto in piazza il numero massimo delle presenze consentite dalle prescrizioni e nelle aree sui bastioni circostanti ad essa un gran pubblico.

L'apertura di questi nuovi spazi, da anni lasciati al degrado , poi ristrutturati e messi al centro di notevoli finanziamenti di recupero, oggi intravedono scenari e una prospettiva nuova. Piazza della Juharia ha centrato l'obbiettivo dell'Amministrazione, che intende riproporre uno scenario e un luogo già utilizzati in passato per manifestazioni culturali nel cuore del centro storico, quando l'attigua Piazza Santa Croce fungeva da catalizzatore di appuntamenti folk e di interessanti eventi culturali.

Grande merito della serata va senza dubbio alla grande voglia di tornare a fare musica dal vivo del team della "Chitarreria", e di Antonio Fortunato, motore dell'iniziativa. L'Amministrazione comunale, con l'iniziativa dell'Assessorato alla Cultura guidato da Marco Di Gangi, ha creduto in questa manifestazione, centrando la finalità prefissatasi. Già previsti per il 6 e per il 25 agosto i concerti della rassegna Alghero in Classica, con la direzione artistica di Mauro Uselli che propone per il 6 agosto, con inizio alle 19,30, l'esibizione del duo Francesco Scognamillo - sax - Daniela Gonzales - piano. Il 25 agosto, sempre alle 19,30, sarà la volta del duo piano e violino Riccardo e Dario Pinna.