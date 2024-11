Cor 6 agosto 2021 Time in Jazz ai blocchi di partenza All via sabato a Berchidda (Ss) la trentaquattresima edizione del festival diretto da Paolo Fresu. Tra i protagonisti Musica Nuda, Fabio Concato, Trio Bobo, Gianluca Petrella, Mario Venuti, John De Leo, Nanni Gaias, Andy Sheppard Quartet



BERCHIDDA - Tutto pronto per la trentaquattresima edizione del festival Time in Jazz, che per dieci giorni, da questo sabato, 7 agosto, fino al 16, porterà in scena il suo ricco cartellone di eventi, tra Berchidda (Ss), il paese natale del suo direttore artistico, Paolo Fresu, e gli altri centri e località del nord Sardegna in cui fa tappa quest'anno: Arzachena, Bortigiadas, Buddusò, Bulzi, Ittiri, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Mores, Olbia, Oschiri, Porto Rotondo, San Teodoro, Telti e Tempio Pausania.



Oltre alla fitta serie di appuntamenti musicali che si susseguiranno dal mattino alla notte in spazi e scenari differenti (la grande arena allestita nella piazza centrale di Berchidda, Piazza del Popolo, teatro dei concerti serali in programma dall'11 a Ferragosto, e i siti più rappresentativi degli altri centri coinvolti), il festival propone un ampio ventaglio di iniziative diverse: mostre, presentazioni di libri e novità editoriali, azioni di promozione e sensibilizzazione ambientale, i laboratori di educazione musicale , gli spettacoli e le altre attività per i bambini raccolte sotto l'insegna di Time to Children, la consueta rassegna di film e documentari curata dal regista Gianfranco Cabiddu, e altro ancora. Un'edizione, questa trentaquattresima, che si riconosce sotto il titolo "Stelle" ("Isteddhos" in sardo logudorese-berchiddese), in omaggio a Dante Alighieri, nel settimo centenario della morte, e alla sua Divina Commedia, dove la parola "stelle" ricorre in chiusura di ognuna delle tre cantiche.



«Siamo felici anche quest'anno di garantire in sicurezza il festival al quale, incessantemente, abbiamo lavorato tutto l'anno. Ciò per dare un senso a questo tempo inverso, per creare occasioni di lavoro per i lavoratori dello spettacolo, per incentivare l'economia locale, per raccontare un'altra Sardegna e per portare emozione e poesia al numeroso pubblico che ci segue da sempre e che ringraziamo. Time in Jazz non è solo musica, letteratura, arte, cinema, ambiente e società. È anche coraggio, inclusione, rispetto e tesa di mano» le parole di Paolo Fresu.