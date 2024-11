Cor 8 agosto 2021 Porta a porta, mail segnalazioni a Sassari È partito lunedì 19 luglio il servizio di ritiro dei rifiuti porta a porta nelle nuove zone Capitali e Luna e Sole. Comune di Sassari e la RTI sono impegnati in sinergia nella gestione di alcune situazioni da perfezionare, in parte segnalate da amministratori, alla ricerca delle soluzioni più adeguate



SASSARI - Nei mesi precedenti l'Amministrazione comunale e la RTI appaltatrice si sono avvalsi della preziosa collaborazione degli amministratori di condominio per trovare la giusta collocazione dei contenitori condominiali e preparare i cittadini interessati alle novità. Ora che il servizio sta entrando a regime, il Comune di Sassari e la RTI sono impegnati in sinergia nella gestione di alcune situazioni da perfezionare, in parte segnalate da amministratori, alla ricerca delle soluzioni più adeguate.



È pertanto fondamentale la collaborazione dei cittadini nel segnalare criticità emerse e fornire informazioni utili per migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti. Le segnalazioni e le richieste di informazioni vanno indirizzate principalmente alla mail ambiente@comune.sassari.it del Settore Ambiente e verde pubblico. Per le informazioni sul servizio di raccolta differenziata è inoltre possibile visitare il sito dedicato o chiamare il numero verde gratuito 800012572 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19 (fuori dagli orari risponde la segreteria telefonica).