G.P. 10 agosto 2021 A Florinas ritorna il festival folk A Florinas è tutto pronto per il grande ritorno di “Figulinas”. Dopo lo stop dell’anno scorso, il 13 agosto il festival del folklore porta di nuovo nell’anfiteatro del paese i canti e i balli tradizionali sardi.



FLORINAS - Il gruppo folk “Figulinas” di Florinas, padrone di casa e organizzatore insieme all’amministrazione comunale; il gruppo folk “Don Milani” di Dorgali, il gruppo folk Biddobrana (Villaurbana), il gruppo folk “San Pietro” di Ittiri, il gruppo folk “Santu Jacu” di Orosei, il Tenore Remundu e Locu di Bitti. Ci sono tutti, e non vedono l’ora, venerdì 13 agosto, di salire sul palco dell’anfiteatro comunale all’aperto di Florinas per la Rassegna internazionale del folklore “Lorenzo Manconi”, curata come sempre dall’Associazione Folk “Figulinas” di Alessandro Chessa e presentata da Ottavio Nieddu. E decisamente più conosciuta, nei cinque continenti di cui negli ultimi tre decenni ha ospitato danzatori e musicisti, come Figulinas Festival. Quest’anno alla sua trentunesima edizione, non parteciperanno i gruppi dall’estero per via delle restrizioni dovute alla pandemia ma a settembre ci sarà un evento internazionale via streaming



La grande festa dei colori e della musica torna a Florinas l’antivigilia di Ferragosto, e si riprende uno spazio importante, che l’anno scorso le è stato sottratto dall’emergenza covid. «Il paese ritrova una delle sue manifestazioni più amate, una delle più conosciute a livello internazionale - dice il sindaco Enrico Lobino - È un segnale forte di ripartenza, anche se purtroppo quest’anno, nel giusto rispetto delle norme sanitarie, non saranno presenti i gruppi dall’estero. Però, a settembre, è già in programma un collegamento internazionale via streaming con alcuni di loro».



Per il momento, si riparte tenendo ben presenti poche regole essenziali: niente pienone nell’anfiteatro all’aperto, un massimo di 600 persone ben distanziate tra loro, e tutte rigorosamente munite di Green Pass, il certificato di avvenuta vaccinazione. Sarà comunque «un grande spettacolo, il Gruppo Folk Figulinas e gli altri gruppi sardi nostri ospiti sono prontissimi, non vediamo l’ora di esibirci nei nostri canti e balli e di ritrovare l’affetto di tutte le persone che ogni anno vengono a vederci - assicura Alessandro Chessa, il presidente di “Figulinas”e la voce potente che, edizione dopo edizione, accompagna i balli del paese con i canti tradizionali.